На Камчатке отстрелили медведя, появившегося рядом с детским садом

В Петропавловске-Камчатском неподалёку от детского сада и школы заметили медведя, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.
«Медведь замечен в районе Садового переулка 10/1. Рядом находятся школа и детский сад», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
На место выехал охотовед.
Спустя 40 минут в МЧС добавили, что животное отстрелили.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае мужчина, находившийся на рыбалке, случайно наступил на медведя и оказался в реанимации.