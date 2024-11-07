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На Камчатке отстрелили медведя, появившегося рядом с детским садом

На место выехал охотовед.

Источник: Аргументы и факты

В Петропавловске-Камчатском неподалёку от детского сада и школы заметили медведя, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

«Медведь замечен в районе Садового переулка 10/1. Рядом находятся школа и детский сад», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

На место выехал охотовед.

Спустя 40 минут в МЧС добавили, что животное отстрелили.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае мужчина, находившийся на рыбалке, случайно наступил на медведя и оказался в реанимации.