Замгубернатора Тюменской области могут предъявить новые обвинения

«По уголовному делу необходимо получить заключения ранее назначенных судебных экспертиз, предъявить Вахрину В. М. и Гоцыку А. В. новые обвинения, допросить их в качестве обвиняемых, выполнить другие следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений», — сказано в документах.