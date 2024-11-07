Замгубернатора Тюменской области могут предъявить новые обвинения

«По уголовному делу необходимо получить заключения ранее назначенных судебных экспертиз, предъявить Вахрину В. М. и Гоцыку А. В. новые обвинения, допросить их в качестве обвиняемых, выполнить другие следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений», — сказано в документах.
Вахрину вменяют получение взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ), Гоцыку инкриминируют ее дачу (часть 5 статьи 291 УК РФ). Они свою вину не признают.
Басманный суд Москвы 8 июня отправил фигурантов в СИЗО.
Вахрина назначили замгубернатора Тюменской области по вопросам ЖКХ в 2012 году. В настоящее время он не уволен и находится в должности.