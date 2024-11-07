Силы ПВО сбили более 10 беспилотников над Воронежской областью

Вооруженные силы Украины совершили нападение на территорию Воронежской области. Подробности озвучил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.
По его словам, силы противовоздушной обороны сбили более десяти вражеских беспилотных летательных аппаратов. Атака была зафиксирована на три района области.
«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — обратил внимание Гусев.
Он добавил, что ни в коем случае нельзя приближаться к лежащим обломкам дронов. В случае обнаружения деталей, нужно позвонить в экстренные службы.
Ранее стало известно, что сразу три украинских дрона атаковали предприятия ТЭК в Уфе. Аэропорт столицы Башкортостана временно не принимал и не отправлял рейсы.