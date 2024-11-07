TN: в Аргентине под завалами рухнувшего восемь дней назад отеля нашли кошку

Аргентинские спасатели обнаружили живую кошку под обломками десятиэтажной гостиницы, обрушившейся в конце октября, информирует телеканал TN.
Судя по кадрам, кошку из-под обломков извлекали несколько человек. Спасатели завернули её в плед и пожали друг другу руки. После животное осмотрели ветеринары. Также сообщается, что кошку напоили и накормили.
По данным журналистов, хозяин кошки погиб. Питомец принадлежал племяннику бывшей хозяйки отеля Науэлю Стефанику, женщина также погибла.
Инцидент случился 29 октября в городе Вилья-Хесель. В отеле осуществлялся масштабный ремонт.
Жертвами ЧП стали семь человек. Ещё один человек числится пропавшим без вести. Речь идёт о подруге Стефаника. Кроме того, не исключается, что под обломками могли оказаться люди, об исчезновении которых не заявляли.
Причина случившегося устанавливается. По одной из версий, здание рухнуло из-за несанкционированных строительных работ.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае из горящей квартиры спасли трёх собак и 20 кошек.