8,3% ДТП в Приморье происходит по вине мигрантов

В Приморском крае за девять месяцев 2024 года произошло 135 дорожно-транспортных происшествий, виновниками которых стали иностранные граждане. Это составляет 8,3% от общего числа аварий в регионе и ставит Приморский край на шестое место в антирейтинге по стране.
Кроме того, Приморский край попал в список 14 субъектов России, где выросли основные показатели аварийности. За указанный период в регионе произошло 37 дорожно-транспортных происшествий, виновники которых находились в состоянии наркотического опьянения. Это четвёртое место по России в антирейтинге.
Каждая третья авария в Приморье (664 ДТП за указанный период) была зафиксирована во Владивостоке. На дорогах города был ранен 831 человек, а погиб 25.
Из общего количества дорожно-транспортных происшествий в 549 аварий за указанный период пострадали пешеходы. Наибольшее число погибших зафиксировано из-за нарушения скоростного режима (32,4%), выезда на полосу встречного движения (28,8%), нарушения правил обгона (13,5%), нарушения правил расположения транспортного средства на проезжей части (9,4%) и нарушения правил проезда железнодорожных переездов (33,9%).
Информация сформирована на основе оперативных сведений по состоянию на 3 октября 2024 года. Эти данные отражают тревожную ситуацию на дорогах Приморского края и требуют принятия мер для улучшения безопасности дорожного движения.