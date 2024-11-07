8,3% ДТП в Приморье происходит по вине мигрантов

В Приморском крае за девять месяцев 2024 года произошло 135 дорожно-транспортных происшествий, виновниками которых стали иностранные граждане. Это составляет 8,3% от общего числа аварий в регионе и ставит Приморский край на шестое место в антирейтинге по стране.