Глава СК требует доклад о покушении на убийство трёх женщин во Владивостоке

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил отчет по расследованию обстоятельств нападения на трех женщин во Владивостоке, которое произошло в среду, 6 ноября. По данному делу СУ СК России по Приморскому краю возбудило уголовное дело о покушении на убийство в соответствии с частью 3 статьи 30 и статьей 105 Уголовного кодекса РФ.
По информации следствия, 20-летний мужчина пришел к своей знакомой в дом на улице Русской, где напал на нее, нанеся ножевое ранение в область живота. Когда на крики пострадавшей откликнулись еще две женщины, мужчина атаковал и их. Среди пострадавших оказалась 68-летняя соседка, которая, услышав шум в коридоре, вышла из своей квартиры. Она увидела, как злоумышленник нападает на двух девушек, и попыталась вмешаться, но также получила удар ножом. После нападения мужчина скрылся с места преступления.
На место инцидента оперативно прибыли сотрудники скорой помощи. Две женщины были госпитализированы, а третья самостоятельно обратилась в медицинское учреждение. Полицейские вскоре задержали подозреваемого, выяснив, что ранее он уже имел судимость.
Глава СК поручил и.о. руководителя СУ СК России по Приморскому краю Алексею Кузьмичеву предоставить подробный доклад о ходе расследования, чтобы установить все обстоятельства этого преступления.