Глава СК требует доклад о покушении на убийство трёх женщин во Владивостоке

По информации следствия, 20-летний мужчина пришел к своей знакомой в дом на улице Русской, где напал на нее, нанеся ножевое ранение в область живота. Когда на крики пострадавшей откликнулись еще две женщины, мужчина атаковал и их. Среди пострадавших оказалась 68-летняя соседка, которая, услышав шум в коридоре, вышла из своей квартиры. Она увидела, как злоумышленник нападает на двух девушек, и попыталась вмешаться, но также получила удар ножом. После нападения мужчина скрылся с места преступления.