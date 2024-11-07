В Хабаровске пьяный сон стоил хабаровчанину 220 тысяч рублей

В Хабаровске сотрудники полиции задержали 21-летнего жителя Железнодорожного района, подозреваемого в краже крупной суммы с банковской карты, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Потерпевшим оказался житель Краснофлотского района, который после вечерних посиделок с друзьями заснул на лавочке по дороге домой и на утро обнаружил пропажу 220 тысяч рублей.
Согласно материалам дела, мужчина проводил вечер в гараже в компании коллег, распивая спиртное. По пути домой он остановился передохнуть на лавочке и уснул. Именно тогда злоумышленник, заметив спящего, решил воспользоваться ситуацией: обыскал его карманы, нашёл телефон и, воспользовавшись мобильным сервисом, перевел деньги на счёт своего знакомого. По словам подозреваемого, после перевода он вернул телефон на место, а затем обналичил деньги в торговом центре и потратил их на личные нужды.
Сотрудники отдела полиции № 8 УМВД России по г. Хабаровску, установив владельца карты, на которую были переведены средства, быстро вышли на след преступника. В ходе следственных мероприятий подозреваемый добровольно компенсировал потерпевшему всю сумму похищенного.
Против задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», предусматривающей до шести лет лишения свободы. На период следствия ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.