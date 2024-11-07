В Хабаровске пьяный сон стоил хабаровчанину 220 тысяч рублей

Согласно материалам дела, мужчина проводил вечер в гараже в компании коллег, распивая спиртное. По пути домой он остановился передохнуть на лавочке и уснул. Именно тогда злоумышленник, заметив спящего, решил воспользоваться ситуацией: обыскал его карманы, нашёл телефон и, воспользовавшись мобильным сервисом, перевел деньги на счёт своего знакомого. По словам подозреваемого, после перевода он вернул телефон на место, а затем обналичил деньги в торговом центре и потратил их на личные нужды.