В МЧС озвучили подробности крупного пожара в микрорайоне Патрокл во Владивостоке

Крупный пожар в микрорайоне Патрокл во Владивостоке ликвидирован. На момент прибытия пожарных горел гаражный бокс, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе МЧС Приморья.
Возгорание произошло на улице Можайская около 11:00. Гараж горел изнутри, из окон на улицу вырывались языки пламени, шел густой черный дым. Площадь пожара составила около 60 кв. метров. Огонь уничтожил внедорожник и повредил само здание.
Пожарные не дали огню перейти на жилой дом. Погибших и пострадавших нет. Сейчас сотрудники МЧС устанавливают причину возгорания.
Напомним, во Владивостоке в микрорайоне Патрокл произошло возгорание постройки. Очевидцы отмечали, что, предположительно, пожар произошел на Таманской, 37. В воздухе чувствовался едкий запах.