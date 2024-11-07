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В МЧС озвучили подробности крупного пожара в микрорайоне Патрокл во Владивостоке

На момент прибытия пожарных горел гаражный бокс.

Источник: МЧС РФ

Крупный пожар в микрорайоне Патрокл во Владивостоке ликвидирован. На момент прибытия пожарных горел гаражный бокс, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе МЧС Приморья.

Возгорание произошло на улице Можайская около 11:00. Гараж горел изнутри, из окон на улицу вырывались языки пламени, шел густой черный дым. Площадь пожара составила около 60 кв. метров. Огонь уничтожил внедорожник и повредил само здание.

Пожарные не дали огню перейти на жилой дом. Погибших и пострадавших нет. Сейчас сотрудники МЧС устанавливают причину возгорания.

Напомним, во Владивостоке в микрорайоне Патрокл произошло возгорание постройки. Очевидцы отмечали, что, предположительно, пожар произошел на Таманской, 37. В воздухе чувствовался едкий запах.

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