Во Владивостоке водитель сбил школьницу на пешеходном переходе

Во Владивостоке 47-летний водитель сбил 13-летнюю девочку на улице Калинина. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемой «зебре», авто не успело затормозить, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Школьница получила травмы, ей оказали необходимую первую помощь и отправили на амбулаторное лечение. В пресс-службе МВД сообщили, полицейским удалось выяснить, что стаж вождения рулевого Toyota Prius составляет 13 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД в 2024 году его привлекали два раза.
«По факту ДТП заведено административное производство по статье “Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего”. Также в отношении водителя составили протоколы об административных нарушениях, один из них — “Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств”. Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством».
По статистике МВД, с начала 2024 года на дорогах края произошло 549 аварий, где пострадали пешеходы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение по количеству дорожно-транспортных происшествий составило 1,6% (558 ДТП). Тем не менее 48 человек погибли, а 530 получили травмы.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как после ДТП с наркоманом в Приморье умер школьник. Редакция уже подробно рассказывала о том роковом вечере, оставившем глубочайший отпечаток в сердцах представителей как минимум двух семей. Дело в том, что под колесами неуправляемой Toyota Levin, вылетевшей на обочину, оказались сразу два ребенка. 15-летний Матвей и его 11-летний приятель. Младшего из ребят задело по касательной, основной удар пришелся на старшеклассника.