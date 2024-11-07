Во Владивостоке водитель сбил школьницу на пешеходном переходе

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как после ДТП с наркоманом в Приморье умер школьник. Редакция уже подробно рассказывала о том роковом вечере, оставившем глубочайший отпечаток в сердцах представителей как минимум двух семей. Дело в том, что под колесами неуправляемой Toyota Levin, вылетевшей на обочину, оказались сразу два ребенка. 15-летний Матвей и его 11-летний приятель. Младшего из ребят задело по касательной, основной удар пришелся на старшеклассника.