В Екатеринбурге пьяный водитель сбил школьника, переходящего дорогу

В Екатеринбурге вечером 6 ноября произошло ДТП, в котором пострадал подросток. Инцидент случился на улице Викулова напротив дома № 28 «б» около 17:30.
— В результате ДТП пострадал 15-летний школьник с травмой ноги доставлен в Детскую городскую клиническую больницу № 9. Медики оказали ему медицинскую помощь, — сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга.
По данным Госавтоинспекции, на подростка, пересекающего улицу по нерегулируемому пешеходному переходу, наехал фургон ВИС-23472, двигавшийся со стороны улицы Татищева. За рулем машины был 36-летний екатеринбуржец с 18-летним водительским стажем. Он прошел освидетельствование, которое показало, что мужчина был пьян.
На водителя составили материалы за нетрезвое вождение (часть первая статьи 12.8 КоАП), управление транспортом, не имея при себе документов (часть вторая статьи 12.3 КоАП) и невыполнение обязанностей в связи с ДТП (часть первая статьи 12.27 КоАП). Мужчине грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав.
— На месте происшествия автоинспекторы выявили недостатки дорожных условий, а именно наличие неработающих сигналов светофорного объекта типа, — добавили в Госавтоинспекции города.
Предписание об устранении недостатка направили в ЦОДД.