В Екатеринбурге пьяный водитель сбил школьника, переходящего дорогу

На водителя составили материалы за нетрезвое вождение (часть первая статьи 12.8 КоАП), управление транспортом, не имея при себе документов (часть вторая статьи 12.3 КоАП) и невыполнение обязанностей в связи с ДТП (часть первая статьи 12.27 КоАП). Мужчине грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав.