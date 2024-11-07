В Коканде задержаны члены ячейки террористической группировки «Тавхид ва жиход катибаси»*. Они готовились стать шахидами

С 2021 по 2023 год члены группы устраивали в местных чайханах под видом дружеских встреч собрания, на которых пропагандировались экстремистские, фанатические и террористические идеи. Во время встреч они слушали записи речей лидеров экстремистских организаций, в которых звучали призывы к джихаду, самопожертвованию и созданию исламского государства*. Участники группы также обсуждали идеи, направленные на изменение конституционного строя Узбекистана и создание халифатского государства.