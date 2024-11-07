Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Коканде задержаны члены ячейки террористической группировки «Тавхид ва жиход катибаси»*. Они готовились стать шахидами

В Коканде оперативниками СГБ были задержаны 11 участников террористической ячейки группировки «Тавхид ва жиход катибаси». Все они — местные жители в возрасте от 24 до 44 лет, среди которых сотрудник фармацевтического предприятия, главный механик на автозаправке, предприниматели, таксисты и представители других профессий. Они готовились стать шахидами, призывали к организации джихада и свержению конституционного строя в Узбекистане.

С 2021 по 2023 год члены группы устраивали в местных чайханах под видом дружеских встреч собрания, на которых пропагандировались экстремистские, фанатические и террористические идеи. Во время встреч они слушали записи речей лидеров экстремистских организаций, в которых звучали призывы к джихаду, самопожертвованию и созданию исламского государства*. Участники группы также обсуждали идеи, направленные на изменение конституционного строя Узбекистана и создание халифатского государства.

Кроме того, члены группы рассматривали возможность выезда в Сирию для участия в вооружённом конфликте на стороне террористов. Кроме того, они оказывали финансовую поддержку террористическим организациям, отправляя деньги через переводы.

Суд признал участников группы виновными и приговорил их к тюремным срокам от 6 до 12 лет.

* группировки признанаы террористическими и запрещены в России.