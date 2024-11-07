Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии завели уголовное дело после схода 22 рельсов с углем

Под Уфой из-за диверсии сошли с рельсов 22 вагона с углем.

Источник: Комсомольская правда

Около деревни Бурцево, что под Уфой, сошли 22 вагона из 74 с рельсов. По сообщению МЧС по Башкирии, при сходе вагонов никто не пострадал, произошло повреждение трех контактных столбов.

Стало известно, что инцидент мог произойти из-за диверсии. УФСБ по РБ завело уголовное дело, а главным подозреваемым является 31-летний житель Ставропольского края.

По данным Baza, взрывное устройство было заложено на хребтовой балке под люком одного из вагонов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.