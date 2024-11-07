В Башкирии завели уголовное дело после схода 22 рельсов с углем

Около деревни Бурцево, что под Уфой, сошли 22 вагона из 74 с рельсов. По сообщению МЧС по Башкирии, при сходе вагонов никто не пострадал, произошло повреждение трех контактных столбов.
Стало известно, что инцидент мог произойти из-за диверсии. УФСБ по РБ завело уголовное дело, а главным подозреваемым является 31-летний житель Ставропольского края.
По данным Baza, взрывное устройство было заложено на хребтовой балке под люком одного из вагонов.
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