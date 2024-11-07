Однако развиваться в данном направлении мужчина не думал. Почти все средства (293 700) спустил на собственные нужды. Но, как говорится, за все нужно платить. Сибиряк получил год условно и штраф в размере 150 тысяч рублей.
В Новосибирской области осудили бизнесмена-мошенника
Предприниматель из Барабинска заключил контракт с ГКУ Новосибирской области «Центр социальной поддержки населения Барабинского района» и «Центр занятости населения города Барабинска», получив от государства денежные средства в сумме 300 000 рублей на открытие собственного предприятия малого предпринимательства.