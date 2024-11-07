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Во Владивостоке пожар уничтожил автобус на территории автопарка

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке произошло возгорание автобуса на территории автопарка в районе улицы Борисенко, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевого МЧС.

По прибытии пожарные обнаружили транспортное средство, полностью охваченное пламенем.

В результате пожара автобус был уничтожен огнем на площади около 10 квадратных метров. Причины возгорания и нанесенный ущерб в данный момент выясняются специалистами.

Напомним, в мае во Владивостоке сгорели несколько автобусов. ЧП случилось на автостоянке на Борисенко. Местные жители сообщили о том, что во время пожара были слышны хлопки, похожие на взрывы. В результате возгорания уничтоженными оказались восемь автобусов, общая площадь пожара составила около 160 квадратов.

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