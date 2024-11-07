«Резко выскочил и бросился в сторону людей»: медведь снес ограждение и съел урожай в Иркутской области

— После опросили жителей и выяснили, что зверь ушел в сторону заброшенного участка. Из бани доносился шум. Правоохранители осматривали постройку, в это время медведь резко выскочил и бросился в сторону прибывших «гостей», — рассказывали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области.