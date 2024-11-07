«Резко выскочил и бросился в сторону людей»: медведь снес ограждение и съел урожай в Иркутской области

Не смогли выйти из дома из-за агрессивного медведя! Жители поселка Колотовка Мамско-Чуйского района в ужасе позвонили в полицию и рассказали, что дикое животное бродит по улице, ломает ограждения участков и съедает остатки урожая.
Понятное дело, что самостоятельно обезвредить хищника у жителей бы не получилось, все могло обернуться трагедией. Поэтому стражи порядка выдвинулись в поселок, им предстояло преодолеть более 80 километров по бездорожью. Чтобы найти агрессивного медведя попросили помощи у местного охотника.
— После опросили жителей и выяснили, что зверь ушел в сторону заброшенного участка. Из бани доносился шум. Правоохранители осматривали постройку, в это время медведь резко выскочил и бросился в сторону прибывших «гостей», — рассказывали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области.
У охотника не оставалось выхода — пришлось стрелять. Медведя убили, из людей никто не пострадал.