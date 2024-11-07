Пенсионерка получила тяжёлые травмы из-за омича на электровелосипеде

Прокуратура Октябрьского округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего местного жителя. Он обвиняется по статье «Нарушение участником движения ПДД, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
По версии следствия, 3 августа этого года омич ехал на электровелосипеде по тротуару на Комическом проспекте. Около дома № 33 он нарушил ПДД и сбил 88-летнюю женщину. В результате пенсионерка получила тяжкие телесные повреждения.
Вину в совершении преступления мужчина признал полностью и компенсировал потерпевшей моральный ущерб. Прокуратура направила уголовное дело мировому судье в Октябрьском судебном районе для рассмотрения по существу. Омичу грозит наказание до двух лет лишения свободы.