Из-за гололеда в Красноярском крае за утро произошло 15 ДТП

В Красноярском крае за утро произошло более 15 ДТП из-за гололеда. Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции.
Из-за ухудшения дорожной обстановки на дорогах края произошло более 15 ДТП. Один водитель обратился за медпомощью.
Водителей призывают соблюдать ПДД, скоростной режим, дистанцию. Не допускать резких маневров, резко не менять режимы работы двигателя. Перед выездом желательно проверить исправность автомобиля — накачку колес, работу электрооборудования.
Ранее сообщалось о том, что по пути в красноярский аэропорт из-за ДТП утром скопилась пробка.