В Красноярском крае перевернулся автобус с рабочими

В Большемуртинском районе водитель автобуса «Хагер» перевозил рабочих и скатился в кювет. Это произошло на 75 км автодороги «Красноярск — Енисейск» в районе поселка Бартат.
Установлено, что водитель автобуса двигался со стороны Красноярска, съехал в правый кювет и перевернулся. В транспорте находились 36 пассажиров, девять из них обратились за медицинской помощью.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает МВД по краю.