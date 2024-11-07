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В Красноярском крае перевернулся автобус с рабочими

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ДТП пострадали девять человек.

Источник: Соцсети

В Большемуртинском районе водитель автобуса «Хагер» перевозил рабочих и скатился в кювет. Это произошло на 75 км автодороги «Красноярск — Енисейск» в районе поселка Бартат.

Установлено, что водитель автобуса двигался со стороны Красноярска, съехал в правый кювет и перевернулся. В транспорте находились 36 пассажиров, девять из них обратились за медицинской помощью.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает МВД по краю.