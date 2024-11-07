Два человека пострадали в массовом ДТП на северо-западе Челябинска

Ранее сообщалось о дорожно-транспортном происшествии вблизи дома 7 по улице Молодогвардейцев. Оно произошло вечером 6 ноября.
По информации Госавтоинспекции города, там столкнулись Peugeot и Daewoo Nexia, за управлением которых были 34-летний мужчины.
После удара первый автомобиль врезался в Renault, за рулем которого был мужчина 1988 года рождения.
В результате телесные повреждения получили два пассажира Peugeot.
Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства происшествия, призывает водителей не нарушать скоростной режим, выдерживать дистанцию между транспортными средствами, не отвлекаться на гаджеты.