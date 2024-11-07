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Два человека пострадали в массовом ДТП на северо-западе Челябинска

Два человека пострадали в массовом ДТП на северо-западе Челябинска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ранее сообщалось о дорожно-транспортном происшествии вблизи дома 7 по улице Молодогвардейцев. Оно произошло вечером 6 ноября.

По информации Госавтоинспекции города, там столкнулись Peugeot и Daewoo Nexia, за управлением которых были 34-летний мужчины.

После удара первый автомобиль врезался в Renault, за рулем которого был мужчина 1988 года рождения.

В результате телесные повреждения получили два пассажира Peugeot.

Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства происшествия, призывает водителей не нарушать скоростной режим, выдерживать дистанцию между транспортными средствами, не отвлекаться на гаджеты.