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Житель Уфы пнул своего ребенка, заходившего в лифт

В Уфе полиция ищет мужчину, ударившего у лифта ребенка.

Источник: Комсомольская правда

Житель Уфы пнул со всей силы ребенка, заходившего в лифт. Жестокие кадры разлетелись по социальным сетям накануне.

На них запечатлено, как семья выходит из дома и ждет лифта. Когда двери распахиваются, мальчик порывается вперед и толкает младшего ребенка. Отец, увидя это, со всей силы пнул мальчик, что он улетел внутрь лифта. За сына заступается мать, но супруг обрушивается на нее матом.

Как сообщили в МВД по РБ, по факту случившегося начато разбирательство, несмотря на то, что заявление в полицию подано не было.

— Сотрудниками полиции устанавливаются лица, фигурирующие на видеозаписи, и обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — заключили в МВД.

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