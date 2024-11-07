Житель Уфы пнул своего ребенка, заходившего в лифт

Житель Уфы пнул со всей силы ребенка, заходившего в лифт. Жестокие кадры разлетелись по социальным сетям накануне.
На них запечатлено, как семья выходит из дома и ждет лифта. Когда двери распахиваются, мальчик порывается вперед и толкает младшего ребенка. Отец, увидя это, со всей силы пнул мальчик, что он улетел внутрь лифта. За сына заступается мать, но супруг обрушивается на нее матом.
Как сообщили в МВД по РБ, по факту случившегося начато разбирательство, несмотря на то, что заявление в полицию подано не было.
— Сотрудниками полиции устанавливаются лица, фигурирующие на видеозаписи, и обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — заключили в МВД.
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