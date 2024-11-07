Житель Уфы пнул своего ребенка, заходившего в лифт

На них запечатлено, как семья выходит из дома и ждет лифта. Когда двери распахиваются, мальчик порывается вперед и толкает младшего ребенка. Отец, увидя это, со всей силы пнул мальчик, что он улетел внутрь лифта. За сына заступается мать, но супруг обрушивается на нее матом.