Свердловской экс-полицейской изменили приговор за получение взятки

Свердловский областной суд смягчил приговор экс-майору полиции Эльвире Кузяевой, осужденной за взяточничество. Бывшей участковой уполномоченной в Екатеринбурге удалось добиться изменения приговора в апелляционной инстанции.
Суд установил, что Эльвира Кузяева получала взятки от мужчины, освободившегося из мест лишения свободы — он должен был находиться под административным надзором участковой и исполнять решения суда, касающиеся режима. Так, поднадзорному было запрещено покидать Свердловскую область, а также уходить из дома в ночное время.
— Кузяева предложила «закрыть глаза» и не привлекать его к административной ответственности за нарушения установленных судом ограничений. Взамен сотрудник полиции попросила ежемесячно перечислять ей по 15 тысяч рублей на банковские карты и оплачивать коммунальные платежи по представленным квитанциям. Поднадзорный согласился на эти условия, — сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Верх-Исетский райсуд признал экс-полицейскую виновной в получении взятки должностным лицом за незаконное бездействие (часть третья статьи 290 УК РФ) и назначил ей три года колонии общего режима. Эльвиру Кузяеву лишили звания майора полиции. Также суд запретил ей занимать должности на госслужбе в течение 4 лет. Сторона ответчика обжаловала приговор.
— Свердловский областной суд изменил приговор, исключив из квалификации получение взятки в виде незаконного оказания Кузяевой услуг имущественного характера — оплаты коммунальных услуг. В итоге было доказано, что Кузяева получила от поднадзорного взятки в виде денежных переводов на общую сумму 45 тысяч рублей, — добавили в областном суде.
Так, апелляционная инстанция изменила наказание на два года и восемь месяцев лишения свободы и лишение права занимать должности на госслужбе, связанные с функциями представителя власти, на три года и шесть месяцев. Позиция суда по поводу лишения звания майора не изменилась.