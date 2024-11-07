Свердловской экс-полицейской изменили приговор за получение взятки

Так, апелляционная инстанция изменила наказание на два года и восемь месяцев лишения свободы и лишение права занимать должности на госслужбе, связанные с функциями представителя власти, на три года и шесть месяцев. Позиция суда по поводу лишения звания майора не изменилась.