Отопительный сезон в Ташкенте: из года в год — одно и то же?

В этих условиях становится ясно: кроме самих жителей, никто не позаботится об их благополучии. Поэтому, чтобы избежать неприятностей, лучше заранее узнать у своей управляющей компании, когда именно планируется включение отопления в вашем районе. Если это возможно, возьмите день отгула или договоритесь об отлучке с работы, чтобы в это время быть дома. Это позволит вовремя заметить протечки или другие неисправности и предотвратить ущерб имуществу.