Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отопительный сезон в Ташкенте: из года в год — одно и то же?

В Ташкенте с 5 ноября наконец началось долгожданное подключение отопления в домах. Но радость от тепла в квартирах оказалась омраченной для многих жителей города.

Вопреки ожиданиям, жители столкнулись с серьезной проблемой — авариями из-за отсутствия предварительного уведомления о включении отопления. В некоторых районах горячую воду пустили днем, когда большинство горожан находятся на работе, в других — посреди ночи, что привело к настоящим бедствиям: протечки, затопленные квартиры, поврежденное имущество.

Проблема с авариями: кто ответит за прорванные трубы?

Жители сообщают, что в некоторых махаллях уже начались протечки на стыках труб — вода льется на полы, пропитывает мебель и стеновые покрытия, повреждает электроприборы. В отдельных случаях это произошло, когда хозяева были на работе, что сделало последствия еще более плачевными.

Очевидно, что управляющие компании не провели должной подготовки перед включением отопления. По правилам, подобные ситуации можно и нужно предотвращать: перед началом отопительного сезона необходимо провести пробные включения с обязательным уведомлением всех жильцов. Это позволило бы людям присутствовать дома и вовремя отреагировать на возможные неполадки. Но, как и всегда, эти простые, очевидные меры остались на бумаге.

В этих условиях становится ясно: кроме самих жителей, никто не позаботится об их благополучии. Поэтому, чтобы избежать неприятностей, лучше заранее узнать у своей управляющей компании, когда именно планируется включение отопления в вашем районе. Если это возможно, возьмите день отгула или договоритесь об отлучке с работы, чтобы в это время быть дома. Это позволит вовремя заметить протечки или другие неисправности и предотвратить ущерб имуществу.

Проблемы, знакомые всем — ответственность, которой нет

Нынешний отопительный сезон в Ташкенте можно с уверенностью назвать провалом. При ночных температурах, едва превышающих +5 градусов, горожане до сих пор вынуждены мерзнуть в квартирах.

Теперь, когда отопление начали подключать, каждый жилец рискует столкнуться с «горячими» авариями. Это еще больше подливает масла в огонь общественного недовольства. У населения уже накопилась критическая масса вопросов к коммунальным службам, а текущее положение дел только усугубляет и без того напряженную ситуацию.

Почему так сложно организовать своевременное и безопасное подключение отопления? Ведь проблему протечек можно было предсказать и предотвратить, если бы управляющие компании добросовестно подошли к своей работе. А пока каждый житель Ташкента задается вопросом: неужели такая хаотичная организация — это целенаправленная попытка «поднять градус» недовольства? Почему нельзя было провести включения отопления на прошедших выходных, когда все были дома?

Горожане имеют полное право требовать от своих управляющих компаний точного и заблаговременного уведомления о подключении отопления. Это важный и простой шаг, который позволяет избежать материального ущерба и повышает доверие к службам. Ведь заранее предугадать, где именно прорвет трубы, невозможно. Только контроль, прозрачность действий и ответственность смогут предотвратить подобные коммунальные «катастрофы» в будущем.

ЖКХ