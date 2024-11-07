Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция разбирается в конфликте с толпой цыганских подростков

В городе Волжском Волгоградской области полиция выясняет обстоятельства инцидента с участием пары местных жителей и толпы цыганских подростков. По информации телеграм-каналов, конфликт произошел накануне возле торгового центра «Планета Лета».

— Толпа цыганских детей докопалась до школьника, который там шёл со своей девушкой. Их окружили и начали докапываться, требовали деньги, чтобы от них отстали. Девушка достала телефон, потом подошел взрослый цыган и начал угрожать и требовать удалить видео, — сообщают жители Волжского.

Авторы сообщения в Сети утверждают, что цыгане живут в рабочем поселке и родители детей уже обращались в полицию.

В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что выясняют обстоятельства конфликта.

— 6 ноября 2024 года в сети Интернет распространена видеозапись, на кадрах которой запечатлен конфликт между гражданами в городе Волжский. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудниками полиции изучаются все обстоятельства, — говорится в официальном сообщении.