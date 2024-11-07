Полиция разбирается в конфликте с толпой цыганских подростков

— Толпа цыганских детей докопалась до школьника, который там шёл со своей девушкой. Их окружили и начали докапываться, требовали деньги, чтобы от них отстали. Девушка достала телефон, потом подошел взрослый цыган и начал угрожать и требовать удалить видео, — сообщают жители Волжского.