Полиция разбирается в конфликте с толпой цыганских подростков

— Толпа цыганских детей докопалась до школьника, который там шёл со своей девушкой. Их окружили и начали докапываться, требовали деньги, чтобы от них отстали. Девушка достала телефон, потом подошел взрослый цыган и начал угрожать и требовать удалить видео, — сообщают жители Волжского.
Авторы сообщения в Сети утверждают, что цыгане живут в рабочем поселке и родители детей уже обращались в полицию.
В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что выясняют обстоятельства конфликта.
— 6 ноября 2024 года в сети Интернет распространена видеозапись, на кадрах которой запечатлен конфликт между гражданами в городе Волжский. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудниками полиции изучаются все обстоятельства, — говорится в официальном сообщении.