В Башкирии эвакуировали ночной клуб из-за сообщения о минировании

В Стерлитамаке эвакуировали ночной клуб. Полиция получила сообщение, что в заведении заложен опасный предмет и есть угроза взрыва. На место немедленно выехали сотрудники ведомства для проверки информации, однако вызов оказался ложным.
Оказалось, что звонил в МВД 29-летний безработный местный житель. Он представился генералом и сообщил об опасности. Свой поступок парень объяснил тем, что хотел проверить работу спецслужб на оперативность.
Правонарушитель раскаялся в содеянном, добавив, что цели создать панику у него не было. В отношении мужчины составлен административный протокол.
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