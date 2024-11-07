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В Башкирии эвакуировали ночной клуб из-за сообщения о минировании

В Башкирии нетрезвый «генерал» «заминировал» ночной клуб.

Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке эвакуировали ночной клуб. Полиция получила сообщение, что в заведении заложен опасный предмет и есть угроза взрыва. На место немедленно выехали сотрудники ведомства для проверки информации, однако вызов оказался ложным.

Оказалось, что звонил в МВД 29-летний безработный местный житель. Он представился генералом и сообщил об опасности. Свой поступок парень объяснил тем, что хотел проверить работу спецслужб на оперативность.

Правонарушитель раскаялся в содеянном, добавив, что цели создать панику у него не было. В отношении мужчины составлен административный протокол.

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