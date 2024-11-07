В Башкирии водолазы ищут двоих мужчин, которые ночью выпали из лодки

Ночью 7 ноября на реке Белой в городе Агидель перевернулась лодка с тремя мужчинами. Один из них успел спастись, судьба двоих остается неизвестной, сообщил и.о. председателя Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.
По его словам, самостоятельно выбравшийся из воды мужчина позвонил в экстренные службы. На этот час местонахождение остальных двух неизвестно.
«Для поиска пропавших мужчин на место направлены спасатели и водолазы Госкомитета РБ по ЧС. Пострадавшего мужчину доставили в больницу Агидели», — прокомментировал Кирилл Первов.