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В Башкирии водолазы ищут двоих мужчин, которые ночью выпали из лодки

Один из троих смог выбраться и сообщил о происшествии.

Ночью 7 ноября на реке Белой в городе Агидель перевернулась лодка с тремя мужчинами. Один из них успел спастись, судьба двоих остается неизвестной, сообщил и.о. председателя Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

По его словам, самостоятельно выбравшийся из воды мужчина позвонил в экстренные службы. На этот час местонахождение остальных двух неизвестно.

«Для поиска пропавших мужчин на место направлены спасатели и водолазы Госкомитета РБ по ЧС. Пострадавшего мужчину доставили в больницу Агидели», — прокомментировал Кирилл Первов.

несчастный случай