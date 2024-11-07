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Пенсионерка из Хабаровского края влезла в долги после разговора с мошенниками

Она перевела аферистам четыре миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере завели в Ванинском районе. В полицию обратилась 67-летняя женщина, которая летом наткнулась в интернете на объявление о заработке через инвестиции. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Пенсионерка открыла сайт с рекламой и оставила заявку. Через какое-то время ей позвонила девушка, которая представилась брокером инвестиционной компании. Она рассказала, что нужно установить специальное приложение и через него внести деньги.

«Поверив в достоверность информации, заявительница переводила свои сбережения и заемные денежные средства на указанные аферисткой счета. Спустя время потерпевшей не удалось вывести деньги со счетов, попытки связаться с представителями инвестиционной компании ни к чему не привели: на связь никто не выходил. Тогда женщина поняла, что общалась с мошенницей, и обратилась в полицию», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Всего женщина потеряла около четырех миллионов рублей.