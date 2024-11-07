Пенсионерка из Хабаровского края влезла в долги после разговора с мошенниками

«Поверив в достоверность информации, заявительница переводила свои сбережения и заемные денежные средства на указанные аферисткой счета. Спустя время потерпевшей не удалось вывести деньги со счетов, попытки связаться с представителями инвестиционной компании ни к чему не привели: на связь никто не выходил. Тогда женщина поняла, что общалась с мошенницей, и обратилась в полицию», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.