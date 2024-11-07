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В Перми задержали управляющую пансионата «Долголетие», где гибли пенсионеры

Женщине грозит заключение под стражу.

Источник: Следственный комитет РФ

В Перми следствие предъявило обвинение управляющей пансионата в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за чего двое пожилых людей умерли. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

«С 1 июля по 4 октября 2024 года в пансионате (следствие не публикует название учреждения, но, судя по всему, речь идет о “Долголетии”) оказывались услуги по социальному обслуживанию пожилых людей, не отвечавшие требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух постояльцев», — уточняют в ведомстве.

Следователи осмотрели учреждение, опросили свидетелей и потерпевших. В рамках уголовного дела проводятся судебные экспертизы.

Управляющая пансионата задержана. Ей грозит заключение под стражу. Расследование дела продолжается.

Напомним, проверка была инициирована после жалоб родственников постояльцев на учреждение. В сентябре 2024 года в оздоровительный центр «Долголетие» поступили пожилая женщина с болезнью Альцгеймера и пенсионер с диабетом. Вскоре пермяки, страдающие от пролежней и обезвоживания, попали в больницу. Женщина умерла от отека легких, мужчина скончался через несколько дней после возвращения в пансионат.