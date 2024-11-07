В Перми задержали управляющую пансионата «Долголетие», где гибли пенсионеры

Напомним, проверка была инициирована после жалоб родственников постояльцев на учреждение. В сентябре 2024 года в оздоровительный центр «Долголетие» поступили пожилая женщина с болезнью Альцгеймера и пенсионер с диабетом. Вскоре пермяки, страдающие от пролежней и обезвоживания, попали в больницу. Женщина умерла от отека легких, мужчина скончался через несколько дней после возвращения в пансионат.