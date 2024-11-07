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Антикор выявил хищения в Казахском обществе глухих

Сумма ущерба — более $233 тысяч.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 7 ноя — Sputnik. 115 миллионов тенге (233,6 тысяч долларов) присвоила руководитель корпоративного фонда «Шыгыс» Казахского общества глухих в Восточно-Казахстанской области.

Изобличил ее в мошенничестве Антикор.

«Она подозревается в завладении бюджетными средствами в сумме 115 млн тенге путем перечисления на свой карточный счет под видом оказанных инвалидам услуг сурдоперевода специалистами жестового языка», — говорится в сообщении.

Расследование пока продолжается и согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, напомнили в Антикоррупционной службе.