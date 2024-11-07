В Омской области молодую сельчанку осудили за убийство из мести

«В суде установлено, что в ночь с 10 на 11 мая 2024 г. данная гражданка в состоянии опьянения в ходе конфликта, желая отомстить односельчанину за причинение им ее сожителю 6 ножевых ранений, ударила обидчика кухонным ножом в живот. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в медицинском учреждении, а ее гражданский муж после проведенного лечения был отпущен домой», — передает ведомство.