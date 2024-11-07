Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области молодую сельчанку осудили за убийство из мести

Прокуратура Омской области сообщает в четверг, 7 ноября 2024 года, о вынесении приговора по уголовному делу в отношении 20-летней жительницы села Цветочное. Она признана виновной по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Источник: AP 2024

«В суде установлено, что в ночь с 10 на 11 мая 2024 г. данная гражданка в состоянии опьянения в ходе конфликта, желая отомстить односельчанину за причинение им ее сожителю 6 ножевых ранений, ударила обидчика кухонным ножом в живот. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в медицинском учреждении, а ее гражданский муж после проведенного лечения был отпущен домой», — передает ведомство.

Как заявляется, девушка только частично подтвердила инкриминируемую вину.

Суд назначил ей наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Также девушка должна выплатить близкому родственнику погибшего 1 млн руб. в качестве возмещения морального вреда.