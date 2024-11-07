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Массовое отравление на заводе Уфы заинтересовало Бастрыкина

Более 20 работников высказали жалобы на ухудшение самочувствия.

Источник: Комсомольская правда

Глава СУ СКР Александр Бастрыкин взял на контроль расследование массового отравления на заводе Уфы. Напомним, 21 человек после посещения буфета почувствовали себя плохо, 10 из них потребовалась госпитализация. У пострадавших был найден норовирус.

По факту произошедшего было заведено уголовное дело, о ходе расследования которого потребовал доложить Бастрыкин.

— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — заключили в ведомстве.

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