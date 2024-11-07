Массовое отравление на заводе Уфы заинтересовало Бастрыкина

Глава СУ СКР Александр Бастрыкин взял на контроль расследование массового отравления на заводе Уфы. Напомним, 21 человек после посещения буфета почувствовали себя плохо, 10 из них потребовалась госпитализация. У пострадавших был найден норовирус.
По факту произошедшего было заведено уголовное дело, о ходе расследования которого потребовал доложить Бастрыкин.
— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — заключили в ведомстве.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.