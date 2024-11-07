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В Азове водитель иномарки сбила 22-летнюю девушку

В Азове под колесами иномарки едва не погибла девушка.

Источник: Комсомольская правда

В Азове водитель иномарки сбила 22-летнюю девушку. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. ДТП произошло 6 ноября около 17:20 на Петровской площади.

По предварительной информации ведомства, водитель за рулем «Дэу Матиз» двигалась в районе дома № 4. В этот момент на проезжую часть вышла девушка. Женщина не успела вовремя затормозить и сбила пешехода.

— В результате ДТП пешеход с полученными травмами доставлена в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.