В Азове водитель иномарки сбила 22-летнюю девушку. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. ДТП произошло 6 ноября около 17:20 на Петровской площади.
По предварительной информации ведомства, водитель за рулем «Дэу Матиз» двигалась в районе дома № 4. В этот момент на проезжую часть вышла девушка. Женщина не успела вовремя затормозить и сбила пешехода.
— В результате ДТП пешеход с полученными травмами доставлена в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.