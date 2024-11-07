«Информация о том, что два осужденных сбежали из исправительной колонии в Амурской области не соответствует действительности, не распространяйте информацию, пожалуйста. Осужденные не явились в УФИЦ (участок, функционирующий как исправительный центр). На данный момент они задержаны», — говорится в сообщении.
ФСИН опровергла сообщения о побеге двух осужденных из амурской ИК
МОСКВА, 7 ноя РИА Новости. Сообщения о побеге двух осужденных из амурской исправительной колонии не соответствуют действительности, оба задержаны, так как не явились в участок исправительного центра, сообщает пресс-бюро ФСИН РФ.