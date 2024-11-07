Жители Башкирии перевернулась на лодке на Белой, двое пропали

В Башкирии пропали двое мужчин. Известно, что они и еще один житель республики катались на лодке на Белой около Агидели, но транспорт перевернулся и они оказались в воде. Об этом сообщил и. о. председателя госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.