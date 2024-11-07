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Жители Башкирии перевернулась на лодке на Белой, двое пропали

В Башкирии на реке Белой перевернулась лодка с тремя мужчинами.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии пропали двое мужчин. Известно, что они и еще один житель республики катались на лодке на Белой около Агидели, но транспорт перевернулся и они оказались в воде. Об этом сообщил и. о. председателя госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

Одному из пострадавших удалось выбраться на берег и сообщить о произошедшем в экстренные служба, судьба двоих остается неизвестной.

— Пострадавшего мужчину доставили в местную больницу. Обстоятельства происшествия уточняются, — пояснил Первов.

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