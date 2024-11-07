Золотая цепочка «превратилась» в наручники для жителя Хабаровского края

В Хабаровском крае следователи Амурского района завершили расследование дела о краже ювелирных изделий стоимостью порядка 60 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
История началась, когда 56-летняя жительница села Усть-Гур обнаружила пропажу украшений и обратилась в полицию.
Выяснилось, что 22-летний гость семейной пары увидел, как хозяйка дома уронила золотую цепочку, которую её муж аккуратно убрал в комод. Подсудимый запомнил, где лежит украшение, и вскоре, воспользовавшись отсутствием хозяев, проник в дом и похитил не только цепочку, но и кулон, которые сразу же сдал в ломбард.
Задержанный дал признательные показания, и полиция вернула похищенные драгоценности законной владелице. Дело направлено в суд по статье «Кража», предусматривающей наказание до шести лет лишения свободы.