Золотая цепочка «превратилась» в наручники для жителя Хабаровского края

Выяснилось, что 22-летний гость семейной пары увидел, как хозяйка дома уронила золотую цепочку, которую её муж аккуратно убрал в комод. Подсудимый запомнил, где лежит украшение, и вскоре, воспользовавшись отсутствием хозяев, проник в дом и похитил не только цепочку, но и кулон, которые сразу же сдал в ломбард.