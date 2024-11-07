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В Волгограде задержали крупного наркоторговца

В Волгограде полицейские задержали подозреваемого в покушении на сбыт крупной партии наркотика.

Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, в ходе обыска в доме, гараже, автомашине 44-летнего мужчины полицейские обнаружили и изъяли свёртки с порошкообразным веществом и части растений.

Исследования, проведённые специалистами, показали, что изъятым является наркотические средства марихуана общим весом почти полкилограмма, а также синтетический наркотик эфедрон и мефедрон.

По данным оперативников, растительный наркотик задержанный выращивал в подвале гаража, а синтетический покупал в Интернете с целью дальнейшего сбыта через закладки.

Также у фигуранта полицейские обнаружили и изъяли более 200 тыс. рублей, заработанных, предположительно, на торговле наркотиками.