Стали известны подробности смертельного пожара в Симферополе

В результате пожара, который произошел в Симферополе в среду, 6 ноября, погибли мужчина и женщина. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Как сообщалось ранее, трагедия произошла в 23.40 на бульваре Ленина. В пятиэтажном доме загорелась квартира. На место прибыли пожарные. Они потушили огонь в 1.05. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. На месте происшествия обнаружили двух погибших. По предварительным данным, причиной трагедии стало курение в постели.
В прокуратуре уточнили, что жертвами пожара стали мужчина 1968 года рождения и женщина 1938 года рождения. В надзорном ведомстве добавили, что контролируют ход проверки по факту пожара.