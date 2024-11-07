Стали известны подробности смертельного пожара в Симферополе

Как сообщалось ранее, трагедия произошла в 23.40 на бульваре Ленина. В пятиэтажном доме загорелась квартира. На место прибыли пожарные. Они потушили огонь в 1.05. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. На месте происшествия обнаружили двух погибших. По предварительным данным, причиной трагедии стало курение в постели.