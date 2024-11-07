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Стали известны подробности смертельного пожара в Симферополе

Жертвами пожара в пятиэтажке в Симферополе стали мужчина и женщина.

Источник: МЧС РФ

В результате пожара, который произошел в Симферополе в среду, 6 ноября, погибли мужчина и женщина. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла в 23.40 на бульваре Ленина. В пятиэтажном доме загорелась квартира. На место прибыли пожарные. Они потушили огонь в 1.05. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. На месте происшествия обнаружили двух погибших. По предварительным данным, причиной трагедии стало курение в постели.

В прокуратуре уточнили, что жертвами пожара стали мужчина 1968 года рождения и женщина 1938 года рождения. В надзорном ведомстве добавили, что контролируют ход проверки по факту пожара.

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