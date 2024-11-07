Браконьеры в Хабаровском крае добыли 80 кг чёрной икры на 30 млн рублей

В Хабаровске к реальным срокам лишения свободы приговорены двое хабаровчан и житель Николаевского района. Втроем они незаконно добыли в Николаевском районе рыбу осетровых пород и 80 кг черной икры стоимостью более 30 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Преступную группу один из хабаровчан создал в апреле 2022 года и привлек сообщников. Все трое были безработными. До июня они незаконно добывали рыбу и изготавливали икру, а затем привезли ее и несколько частей рыб для продажи в Хабаровск. В этот момент они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
— Индустриальный районный суд Хабаровска признал обвиняемых виновными по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконный оборот водных биологических ресурсов, совершенный организованной группой). Они приговорены к лишению свободы на срок от 5 лет и 6 месяцев до 6 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования прокурора о возмещении ущерба, — рассказала помощник прокурора Индустриального района Карина Бурдо.