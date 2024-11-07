Браконьеры в Хабаровском крае добыли 80 кг чёрной икры на 30 млн рублей

Преступную группу один из хабаровчан создал в апреле 2022 года и привлек сообщников. Все трое были безработными. До июня они незаконно добывали рыбу и изготавливали икру, а затем привезли ее и несколько частей рыб для продажи в Хабаровск. В этот момент они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.