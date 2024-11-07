В Таганроге бьюти-процедура закончилась пожаром

В Таганроге произошел пожар из-за неудачной бьюти-процедура. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось на улице Чайкиной утром 5 ноября.
По предварительной информации ведомства, хозяйка квартиры решила начать день с заботы о себе. Она растопила косметический воск, а чтобы он быстрее остыл решила остудить его водой. Итог — раскаленный фонтан до потолка.
— Прибывшие сотрудники МЧС России ликвидировали огонь на пяти квадратах. Саму 34-летнюю женщину госпитализировали с ожогами, — говорится в сообщении ведомства.