Жители Уфы заметили плачущего в окне малыша

Детские крики из окна дома по улице Валерия Лесунова в Уфе услышали прохожие. Они увидели, что в проеме стоит ребенок и истошно зовет родителей. Испугавшись, что с мальчиком что-то может случиться неравнодушные жители Уфы позвонили спасателям.
На место незамедлительно прибыли сотрудники МЧС. Они поднялись в квартиру с помощью автолестницы и выяснили, что ребенок был дома один.
— В присутствии сотрудников полиции малыша передали родителям. Мальчик не пострадал, — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
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