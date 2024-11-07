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Жители Уфы заметили плачущего в окне малыша

В Уфе очевидцы заметили в оконном проёме плачущего малыша.

Источник: Комсомольская правда

Детские крики из окна дома по улице Валерия Лесунова в Уфе услышали прохожие. Они увидели, что в проеме стоит ребенок и истошно зовет родителей. Испугавшись, что с мальчиком что-то может случиться неравнодушные жители Уфы позвонили спасателям.

На место незамедлительно прибыли сотрудники МЧС. Они поднялись в квартиру с помощью автолестницы и выяснили, что ребенок был дома один.

— В присутствии сотрудников полиции малыша передали родителям. Мальчик не пострадал, — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

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