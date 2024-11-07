Облсуд: Бывший вице-мэр Челябинска встретит Новый год в СИЗО

Соответствующее решение принято 6 ноября.
«Обжалуя постановление Центрального районного суда, адвокат просил его отменить, избрать в отношении подзащитного меру пресечения в виде домашнего ареста», — прокомментировали в пресс-службе ЧОС.
Напомним, 14 октября суд первой инстанции продлил на три месяца срок содержания Репринцеву. Он будет находиться в следственном изоляторе как минимум до 16 января 2025 года.
Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали Сергей Репринцева в начале июля этого года.
Изначально региональное следственное управление предъявило экс-чиновнику обвинение в получении в 2017—2019 годах взяток через посредника от сотрудников коммерческой организации на общую сумму не менее 10 млн рублей за помощь в подготовке, согласовании и утверждении документации по планировке территории в Советском районе Челябинска.
В сентябре стало известно о новых эпизодах. По версии следствия, Сергей Репринцев весной 2018 года получил через посредника, действующего на тот момент депутата гордумы Виталия Паутова, взятку в размере не менее 500 тыс. за исключение торгово-офисного комплекса с гостиницей из списка объектов для проведения саммитов ШОС и БРИКС.
В 2019—2020 годах Репринцев снова через Паутова получил не менее 5 млн рублей от ООО за содействие в подготовке и утверждении документов по планировке территории автомобильного проезда в Советском районе.
Органами предварительного следствия Репринцев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 5 статья 290, частью 6 статьи 290 УК РФ.