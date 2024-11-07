Облсуд: Бывший вице-мэр Челябинска встретит Новый год в СИЗО

В сентябре стало известно о новых эпизодах. По версии следствия, Сергей Репринцев весной 2018 года получил через посредника, действующего на тот момент депутата гордумы Виталия Паутова, взятку в размере не менее 500 тыс. за исключение торгово-офисного комплекса с гостиницей из списка объектов для проведения саммитов ШОС и БРИКС.