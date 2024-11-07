Число госпитализированных сотрудников завода в Уфе выросло до 14

Напомним, 3 ноября 21 сотрудник УМПО пожаловалдись на плохое самочувствие, 10 из них были госпитализованы. У всех заболевших выявлена норовирусная инфекция. Предварительно, люди заразились от больного сотрудника заводской столовой.