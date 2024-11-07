Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число госпитализированных сотрудников завода в Уфе выросло до 14

Число госпитализированных сотрудников УМПО выросло до 14, рассказали «РГ» в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести.

По данному факту следком РБ возбудил уголовное дело. Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, 3 ноября 21 сотрудник УМПО пожаловалдись на плохое самочувствие, 10 из них были госпитализованы. У всех заболевших выявлена норовирусная инфекция. Предварительно, люди заразились от больного сотрудника заводской столовой.