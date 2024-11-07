Число госпитализированных сотрудников завода в Уфе выросло до 14

Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести.
По данному факту следком РБ возбудил уголовное дело. Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Напомним, 3 ноября 21 сотрудник УМПО пожаловалдись на плохое самочувствие, 10 из них были госпитализованы. У всех заболевших выявлена норовирусная инфекция. Предварительно, люди заразились от больного сотрудника заводской столовой.