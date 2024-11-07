Прицеп на встречке стал причиной гибели двух человек в Брестской области

Авария со смертельным исходом произошла накануне около полуночи на автодороге Ивацевичи-Пинск-Столин. В ДТП участвовали Mercedes Sprinter с прицепом под управлением 29-летнего жителя Столинского района и Ford Focus, которым управлял 28-летний водитель. В салоне легковушки были и пассажиры.