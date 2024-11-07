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Прицеп на встречке стал причиной гибели двух человек в Брестской области

Два человека погибли в результате ДТП в Столинском районе Брестской области, об этом сообщила пресс-служба МВД Беларуси.

Источник: Telegram / МВД Беларуси

МИНСК, 7 ноя — Sputnik. Два человека погибли в результате ДТП в Столинском районе Брестской области, об этом сообщила пресс-служба МВД Беларуси.

Авария со смертельным исходом произошла накануне около полуночи на автодороге Ивацевичи-Пинск-Столин. В ДТП участвовали Mercedes Sprinter с прицепом под управлением 29-летнего жителя Столинского района и Ford Focus, которым управлял 28-летний водитель. В салоне легковушки были и пассажиры.

«По предварительной информации, на 107 км, вблизи агрогородка Плещицы, прицеп отсоединился от авто и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Ford», — рассказали в УВД.

Уточняется, что в результате аварии погибли пассажиры легкового автомобиля — 37-летний мужчина и 62-летняя женщина. Водитель «Форда» и 37-летняя пассажирка легковушки госпитализированы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа СК, сотрудники ГАИ и МЧС.

В связи с произошедшим в МВД напоминают водителям об обязанности содержать транспортное средство в технически исправном состоянии и проверять его перед началом движения.