Автобус сбил пенсионера на электросамокате на Лесном проспекте в Петербурге

Сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что 66-летний водитель автобуса «МАЗ» в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил 74-летнего мужчину, двигавшегося на электросамокате на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП пенсионер получил травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются, уточнили в полиции.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что из-за первого снега и гололедицы в Петербурге ограничили допустимую скорость движения СИМ. При этом официально об окончании сезона аренды электросамокатов кикшеринговые компании города пока не объявляли.