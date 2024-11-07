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Автобус сбил пенсионера на электросамокате на Лесном проспекте в Петербурге

Полиция проводит проверку по факту наезда автобуса на пенсионера на электросамокате в Выборгском районе Петербурга. Как сообщили в региональном ГУ МВД, дорожная авария произошла накануне, 6 ноября, в 20.15 у дома 48 по Лесному проспекту.

Источник: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что 66-летний водитель автобуса «МАЗ» в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил 74-летнего мужчину, двигавшегося на электросамокате на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пенсионер получил травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из-за первого снега и гололедицы в Петербурге ограничили допустимую скорость движения СИМ. При этом официально об окончании сезона аренды электросамокатов кикшеринговые компании города пока не объявляли.