Автобус сбил пенсионера на электросамокате на Лесном проспекте в Петербурге

Полиция проводит проверку по факту наезда автобуса на пенсионера на электросамокате в Выборгском районе Петербурга. Как сообщили в региональном ГУ МВД, дорожная авария произошла накануне, 6 ноября, в 20.15 у дома 48 по Лесному проспекту.