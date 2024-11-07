Число пострадавших в аварии с автобусом под Красноярском возросло до 18 человек

Число пострадавших в аварии с перевернувшимся автобусом под Красноярском возросло до 18 человек. Как сообщили в региональном Следственном комитете и прокуратуре, пятерых госпитализировали с ушибами и ссадинами.
Напомним, утром 7 ноября в Большемуртинском районе с трассы вылетел автобус с 36 пассажирами. Предварительно, на 75-м километре автодороги Красноярск — Енисейск (около поселка Бартат) водитель «Хагера» не справился с управлением и съехал в правый кювет. После этого транспортное средство перевернулось.
Сначала речь шла о девяти травмированных, сейчас их число возросло вдвое. Известно, что автобус перевозил рабочих.
Следователи завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Виновным грозит до двух лет лишения свободы.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются все обстоятельства случившегося.