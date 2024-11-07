Число пострадавших в аварии с автобусом под Красноярском возросло до 18 человек

Напомним, утром 7 ноября в Большемуртинском районе с трассы вылетел автобус с 36 пассажирами. Предварительно, на 75-м километре автодороги Красноярск — Енисейск (около поселка Бартат) водитель «Хагера» не справился с управлением и съехал в правый кювет. После этого транспортное средство перевернулось.