Подросток, который после ДТП перенёс клиническую смерть, скончался в больнице Сестрорецка

Вечером 5 ноября 14-летний школьник у дома 82 по Приморскому шоссе в Сестрорецке вышел вышел из-за стоящего на остановке автобуса и начал переходить дорогу на запрещающий сигнал светофора. В этот момент его сбил Mersedes под управлением 26-летнего петербуржца. При этом юношу отбросило на левую полосу движения, где на него наехал каршеринг. Водитель уехал с места ДТП, но его задержали вечером 6 ноября. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ.