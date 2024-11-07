Сотни россиян застряли в Японии из-за поломки круизного лайнера

«Сейчас ориентировочное время прибытия 11 ноября, но у всех граждан России сгорают обратные билеты в Россию. Решить вопрос можно было бы, если власти Японии разрешили бы россиянам проследовать в аэропорт Токио в период до 10:00 местного времени 08 ноября. Тогда россияне смогли бы купить билеты на рейс в Шанхай и прибыть в него практически в срок первоначальных планов для последующего убытия в Россию», — рассказала пассажирка круиза Юлия. По ее словам, на борту много детей, пассажиры пытаются покинуть порт, но им не отдают паспорта, а собственник судна Royal Caribbean International «не дает представителей».