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Пассажирский поезд Адлер-Владикавказ врезался в опору контактной сети

При столкновении поезда Адлера-Владикавказ с опорой контактной сети никто не пострадал.

Источник: пресс-служба Южной транспортной прокуратуры

Пассажирский поезд Адлер-Владикавказ врезался в опору контактной сети. Происшествие случилось на перегоне станций Куринская-Навагинская.

При столкновении поезда никто не пострадал. В настоящее время прокуратура проводит проверку.

«Организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования», — сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Надзорный орган контролирует права пассажиров из-за задержки поездов.