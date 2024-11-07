Пассажирский поезд Адлер-Владикавказ врезался в опору контактной сети. Происшествие случилось на перегоне станций Куринская-Навагинская.
При столкновении поезда никто не пострадал. В настоящее время прокуратура проводит проверку.
«Организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования», — сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
Надзорный орган контролирует права пассажиров из-за задержки поездов.