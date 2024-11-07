Омич избил специалиста департамента минприроды, который снял на видео сброс мусора

Несколько омичей 29 мая этого года на территории СНТ «Горняк» занимались незаконной выгрузкой из машины строительного мусора. Когда на место прибыл специалист департамента экологической безопасности регионального минприроды, чтобы снять на видео факт сброса мусора, один из мужчин выхватил из его рук камеру и избил его.