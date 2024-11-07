Омич избил специалиста департамента минприроды, который снял на видео сброс мусора

В Омске будут судить мужчину, избившего специалиста департамента экологической безопасности. Работник ведомства хотел установить факт незаконного сброса мусора, но в ответ на него напали.
Несколько омичей 29 мая этого года на территории СНТ «Горняк» занимались незаконной выгрузкой из машины строительного мусора. Когда на место прибыл специалист департамента экологической безопасности регионального минприроды, чтобы снять на видео факт сброса мусора, один из мужчин выхватил из его рук камеру и избил его.
На нарушителя завели уголовное дело по факту применения насилия к представителю власти. Уголовное дело передали в суд.