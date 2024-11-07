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Обвиненный в коррупции бывший вице-мэр Челябинска просится на фронт

Обвиненный в коррупции бывший вице-мэр Челябинска просится на фронт, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: администрация Челябинска

Напомним, 6 ноября облсуд оставил без изменения меру пресечения и срок ее действия Сергею Репринцев. Он останется в СИЗ до 16 января 2025 года.

Суд первой инстанции — Центральный — 14 октября удовлетворил ходатайство органа следствия, учел тяжесть преступления, вероятность того, он экс-чиновник может скрыться, оказать влияние на участников уголовного судопроизводства и иным образом воспрепятствовать производству по делу.

«Сторона защиты обжаловала решение в апелляционном порядке, указав на отсутствие намерений скрыться и воспрепятствовать производству по делу, намерения принять участие в СВО, просила об избрании более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста», — уточнили в пресс-центре региональной прокуратуры.

Добавим, областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы, постановление суда первой инстанции оставил без изменения.

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали Сергей Репринцева в начале июля этого года.

Изначально региональное следственное управление предъявило экс-чиновнику обвинение в получении в 2017—2019 годах взяток через посредника от сотрудников коммерческой организации на общую сумму не менее 10 млн рублей за помощь в подготовке, согласовании и утверждении документации по планировке территории в Советском районе Челябинска.

В сентябре стало известно о новых эпизодах. По версии следствия, Сергей Репринцев весной 2018 года получил через посредника, действующего на тот момент депутата гордумы Виталия Паутова, взятку в размере не менее 500 тыс. за исключение торгово-офисного комплекса с гостиницей из списка объектов для проведения саммитов ШОС и БРИКС.

В 2019—2020 годах Репринцев снова через Паутова получил не менее 5 млн рублей от ООО за содействие в подготовке и утверждении документов по планировке территории автомобильного проезда в Советском районе.

Органами предварительного следствия Репринцев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 5 статья 290, частью 6 статьи 290 УК РФ.