Под Волгоградом водитель ВАЗа снес пешехода на «зебре»

За минувшие сутки, 6 ноября, на трассах Волгоградской области произошло две аварии с погибшими и пострадавшими. Одну из них устроил водитель «ВАЗ-21140» в Городищенском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, в вечернее время мужчина ехал в районном поселке Ерзовка на улице Ленина.