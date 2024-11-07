Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Волгоградом водитель ВАЗа снес пешехода на «зебре»

В Городище в аварии пострадала женщина.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки, 6 ноября, на трассах Волгоградской области произошло две аварии с погибшими и пострадавшими. Одну из них устроил водитель «ВАЗ-21140» в Городищенском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, в вечернее время мужчина ехал в районном поселке Ерзовка на улице Ленина.

— Напротив дома № 9 он совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, — уточнили в полиции региона.

Женщине потребовалась медицинская помощь. Приехавшая скорая увезла пострадавшую в больницу. По факту аварии организована проверка.