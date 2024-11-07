Под Волгоградом водитель ВАЗа снес пешехода на «зебре»

За минувшие сутки, 6 ноября, на трассах Волгоградской области произошло две аварии с погибшими и пострадавшими. Одну из них устроил водитель «ВАЗ-21140» в Городищенском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, в вечернее время мужчина ехал в районном поселке Ерзовка на улице Ленина.
— Напротив дома № 9 он совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, — уточнили в полиции региона.
Женщине потребовалась медицинская помощь. Приехавшая скорая увезла пострадавшую в больницу. По факту аварии организована проверка.